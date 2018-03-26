Bursa'da yaşanan kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı



- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan ana caddeye çıkan araç sürücüsü tekrar karşıdaki ara sokağa girmek istedi. Bu sırada karşıdan hızla gelen bir yolcu minibüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kaldırıma çıkan minibüs iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza sonrası ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

