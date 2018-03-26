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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da yaşanan kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Bursa'da yaşanan kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 


- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan ana caddeye çıkan araç sürücüsü tekrar karşıdaki ara sokağa girmek istedi. Bu sırada karşıdan hızla gelen bir yolcu minibüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kaldırıma çıkan minibüs iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza sonrası ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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