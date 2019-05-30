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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin ve 100 esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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