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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yangın... İş yeri sahibi haberi alınca evinden çıplak ayakla koşarak geldi

Bursa'da yangın... İş yeri sahibi haberi alınca evinden çıplak ayakla koşarak geldi

Alevlere teslim olan bina

Polis Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-kaçan aileler
-itfaiye polis sağlık ekipleri detay
-vatandaş detayı

( BURSA )- Yaşlı çift çıkan yangından son anda kurtuldu BURSA

- Bursa"da iki iş yeri ve bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Bursa"nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı gökdere kapalı pazar alanında bulunan iki katlı bina nedeni belirlenemeyen sebeple çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay gece 03.00 saatlerinde meydana geldi. Çıkan yangında binanın ön tarafında bulunan lokanta ve tamirci dükkanı kullanılamaz hale geldi.Haberi alan iş yeri sahibi yanan dükkanına çıplak ayak ile koşarak gelip gözü yaşlı şekilde izledi. Binanın arka kısmında bulunan ikamette ise faciadan dönüldü. İkamette yaşayan yaşlı çift çıkan yangını son anda fark ederek kurtulmayı başardı. Yan taraflarında bulunan apartman ve dükkanlar olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından sıçramadan söndürüldü.Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili araştırma başlattı. (HG-
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