Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da yanan 3 apartman havadan görüntülendi

Bursa’da yanan 3 apartman havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Polis Tahkikat Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Söndürme çalışmaları

( BURSA )- 100 kişiye yakın vatandaş apartmandan tahliye edilirken evleri zarar görenlerin Nilüfer Belediyesi spor salonunda misafir edileceği öğrenildi BURSA

- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Alev alev yanan binaların küle dönmüş hali drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balkan Mahallesi Turhan Haznedaroğlu Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı’nda yangın çıktı. İzolasyon çalışması sırasında tutuşan çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki apartmana da sıçradı. Üç apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi. Üç apartmanda oturan 100'e yakın vatandaş polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri 112 ambulanslarının içerisinde müdehale etti. Evleri zarar gören vatandaşların Nilüfer Belediyesinin Spor tesislerinde misafir edileceği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. (UU-MŞ
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı