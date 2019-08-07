Bursa’da yanan 3 apartman havadan görüntülendi

-Söndürme çalışmaları



( BURSA )- 100 kişiye yakın vatandaş apartmandan tahliye edilirken evleri zarar görenlerin Nilüfer Belediyesi spor salonunda misafir edileceği öğrenildi BURSA



- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Alev alev yanan binaların küle dönmüş hali drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balkan Mahallesi Turhan Haznedaroğlu Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı’nda yangın çıktı. İzolasyon çalışması sırasında tutuşan çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki apartmana da sıçradı. Üç apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi. Üç apartmanda oturan 100'e yakın vatandaş polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri 112 ambulanslarının içerisinde müdehale etti. Evleri zarar gören vatandaşların Nilüfer Belediyesinin Spor tesislerinde misafir edileceği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. (UU-MŞ

