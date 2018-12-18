Bursa'da yağmurla gelen kazalar: 8 yaralı

-yaralıların görüntüleri hastaneden

-detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazalar yürekleri ağza getirdi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 8 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası Bursa-Ankara yolu üzerinde farklı noktalarda zincirleme kazalar meydana geldi. Kazaların aynı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle trafik ekipleri kazalara yetişmek için büyük çaba harcadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazalarda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalarda araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yolu kapatan araçlar olay yerine gelen çekici yardımlarıyla kaza yerinden kaldırıldı.

