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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da yağmurla gelen kazalar: 8 yaralı

Bursa'da yağmurla gelen kazalar: 8 yaralı

kaza yerinden görüntüler

Hastane Zincirleme Kaza 

-yaralıların görüntüleri hastaneden
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazalar yürekleri ağza getirdi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 8 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası Bursa-Ankara yolu üzerinde farklı noktalarda zincirleme kazalar meydana geldi. Kazaların aynı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle trafik ekipleri kazalara yetişmek için büyük çaba harcadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazalarda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalarda araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yolu kapatan araçlar olay yerine gelen çekici yardımlarıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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