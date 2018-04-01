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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Bursa'da Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Ramazan Dede'den açıklamalar

Kutlay İsaf Kısa Film Düşman İşgali 

-Kahvaltı detay
-Vatandaşlar detay
-Plaket takdim detay
-Müzik detay

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa Van Gönüllüleri Platformu Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Bursa ve çevre illerde yaşayan Vanlılar ile bir araya geldi. Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayan Bursa Van Gönüllüleri Platformu çevre illerde bulunan diğer Vanlı hemşireleri ile bir araya geldi. Sabah kahvaltısında bir araya gelen Vanlı vatandaşlar geçmişteki savaşların kısa filmlerini izledi. Kahvaltının ardından yaklaşık 500 misafir Van'ın geleneksel şarkılarını söyleyerek orkestraya eşlik etti. Etkinliği düzenleyen Bursa Van Gönüllüleri Platformu üyeleri, Ferruh Gürdal, Murat Ergeneoğlu, Ferruh Dede, Nazmi Saraçoğlu, Suat Arvas, ve Özlem Tanıtanır plaketler ile ödüllendirildi. Platform adına konuşan Remzi Dede, "Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. İlkini geçen yıl Van yemekleri olarak yaptığımız ve bu yılda dünya çapında marka olmuş Van kahvaltımızı yaparken hemşehrilerimize Van'ımıza ayrı bir sevgi duyan dostlarımızla unutulmaz anılara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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