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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Video

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Video

- - Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Ç.A, K.U, T.M.A ve A.U'nun bir otomobille Bursa'ya gelerek kent genelinde uyuşturucu satacağı bilgisini aldı.Ekipler, düzenlenen operasyonla Karacabey - Bursa kara yolunda otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüphelilerden K.U'nun "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi.Ç.A, K.U, T.M.A ve A.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Amfetamin Jandarma Uyuşturucu Metamfetamin 

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