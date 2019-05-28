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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

şüphelilerin emniyet çıkış

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Metamfetamin 

-aracın gidişi
-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullanmak suçundan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.Ç., E.Ç. ve Ç.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 55 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. 3 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.
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