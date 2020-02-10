Bursa'da uyuşturucu operasyonu Haberi

-- ele geçirilen uyuşturucu fotoları



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da bir zehir taciri 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli U.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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