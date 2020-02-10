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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu Haberi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu Haberi

- zanlının adliyeye çıkarılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Metamfetamin 

-- ele geçirilen uyuşturucu fotoları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir zehir taciri 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli U.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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