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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu - BURSA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 21 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, üzerilerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Devam eden çalışmalarda il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli daha gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerileri, araçları ve ikametgahlarındaki aramalarda satışa hazır sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden 10'u hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.Şüpheli İ.S. daha önce çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.A, Ş.G, S.Ç, C.K, A.A, Ö.A, O.D, E.A, F.Ç. ve M.D.S. adliyeye sevk edildi.

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