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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu - BURSA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H, S.T, M.H. ve Z.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçti.Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H. ve Z.Ö, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.T. ve M.H'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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