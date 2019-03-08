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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Haberi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Haberi

emniyetten çıkartılış görüntüsü

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Küçük Çocuk Metamfetamin Pompalı Tüfek 

-aracın hareket etmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da narkotik ekiplerinin 4 farklı adrese yaptığı operasyonda 1 çocuk, 1 kadın olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 5 şahsı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.Y., N.O., U.Y. ve yaşı küçük bir şahsın bu kişilere uyuşturucu ticareti sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Ö.Y., N.O., U.Y. ve yaşı küçük bir şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 9 şahıstan 5’i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 18 yaşından küçük olan bir kişi ise çocuk şubeye sevk edildi. Aralarında bir kadının da bulunduğu Ö.Y., N.O., U.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük çocuk, çocuk polislerine teslim edildi.
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