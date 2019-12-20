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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede Haberi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede Haberi

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) Bursa'da uyuşturucu operasyonu:5 şüpheli adliyede BURSA

- Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçe Narkotik Grup Amirliği ve Nilüfer İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğİ ekipleriyle birlikte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.İ., Ç.M., H.A., İ.Y ve İ.U. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 5 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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