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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şüphelilerin emniyetten çıkış görüntüsü

( BURSA -HD) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Metamfetamin 


- Bursa'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, çeşitli ilçelerde yaptığı ikamet baskınlarında 345 gram metamfetamin, bir miktar da kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan şüpheli A.A. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.G. ve S.G. ise bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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