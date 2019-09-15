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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu - 38 kök Hint keneviri ele geçirildi - BURSA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu - 38 kök Hint keneviri ele geçirildi - BURSA

- Ekiplerin ele geçirilen hint kenevirini araçla taşıması - Ele geçirilen hint kenevirinin sayımının yapılması - Ekiplerin ele geçirilen hint kenevirini bir depoya taşıması Bursa 'da uyuşturucu operasyonuBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptığı araştırma neticesinde, Karsak Boğazı yakınlarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile havadan tespit ettiği bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Harekete Geç 

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