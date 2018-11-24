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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı İzle

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı İzle

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şafak Operasyonu 

-- Ele geçirilen maddeler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi de tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan uyuşturucu satılarına eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Yapılan operasyonlar neticesinde, uyuşturucu madde almak veya bulundurmak suçundan kaydı olan 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Daha önceden de farklı suçlardan ve uyuşturucu satıcılığından kaydı bulunan aranan kadın zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş toplam 40 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve iki adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerden 5’i hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, M.B.A., E.A. ve R.S. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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