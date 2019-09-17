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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı İzle

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı İzle

şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Hint Keneviri Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( BURSA ) BURSA

- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 325 gram bonzai, 50 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 3 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan F.G, G.P, R.H, K.M, D.Ş, O.K. ve F.Ö. isimli 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilirken, 18 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DE-MŞ)
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