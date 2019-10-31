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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı İzle

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı İzle

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( BURSA )- Bursa'da torbacılara darbe: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi BURSA

- Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin, 15 gram esrar, 18 adet ecstasy tablet, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi. 22 şahıstan 11’i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 5 şahıs adliyeye sevk edildi.
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