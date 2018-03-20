Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı İzle



- Bursa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi farklı adreslerde gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 12 şüpheliden B.Ş, C.P, B.U, A.K ve E.S, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ yapmaktan, diğer 7 şahıs ise ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

