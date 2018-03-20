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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

şahısların emniyetten çıkartılma anı

( BURSA ) BURSA

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- Bursa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi farklı adreslerde gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 12 şüpheliden B.Ş, C.P, B.U, A.K ve E.S, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ yapmaktan, diğer 7 şahıs ise ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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