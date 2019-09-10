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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Şüphelinin emniyetten çıkarılma görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 425 gram skunk, 55 gram pres toz esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin lira ele geçirildi. Şüpheli M.F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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