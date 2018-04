Bursa'da ünlü sanatçılarla fetih şenliği ve tarihi buluşmaya davet Haberi

-Toplantıdan detaylar

-Geçen seneki etkinliklerden arşiv detayları



( BURSA - HD)- Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncularının da katılımıyla gerçekleşecek- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:"Tarihi buluşmaya tüm Bursalıları davet ediyoruz. 1326 ruhunu yeniden canlandırıyoruz" BURSA



- Osmangazi Belediyesi, bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni dolu dolu etkinliklerle kutlayacak. 7 Nisan Cumartesi günü Tophane'de başlayan fetih yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul Dizisi'nin ünlü oyuncuları Engin Öztürk (Günalp), Cengiz Coşkun (Turgut Alp), Sezgin Erdemir (Sungurtekin), Gülsim Ali İlhan (Aslıhan Hatun) ve Celal Al (Abdurrahman Alp) da renk katacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 6 Nisan Cuma günü Ördekli Kültür Merkezi'nde Yavuz Sultan Selim dönemi'ni anlatan bir sempozyum ve Selimnameler adlı sergiyle şenliklerin başlayacağını belirterek, "Bursalıları tarihle buluşmaya davet ediyoruz. 1326 ruhu yeniden canlanıyor. Nisan ayı boyunca dolu dolu etkinliklerle, hem sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere Bursalılar, tüm kardeş şehirlerimizden gönül dostlarımız ve Türkiye'nin her noktasından vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Yavuz Sultan Selim dönemini 34 akademisyenin katkı koyduğu bir bilimsel eserle anlatacaklarını ifade eden Başkan Dündar, "Sempozyum'da Yavuz Sultan Selim Han anlatılacak. Ayrıca o gün hazırlanan sempozyum kitabı da katılımcılara dağıtılacak. Bir de sergi açılacak. 7 Nisan Cumartesi günü 15.00'te Tophane Meydanı'nda türbelerin yanında açılış törenini gerçekleştiriyoruz. 16.00'da Fetih Yürüyüşü'nde bu yıl vatandaşlarımızla, yurtdışından gelen kardeşlerimizle birlikte dünyaya tekrar Osmanlı'yı duyuran Diriliş Ertuğrul Dizisi'nin oyuncularıyla bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Saltanat Kapı'dan başlayarak Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Kamberler Parkı'na yürüyeceğiz. Orada Bursa'nın Fethi Müzesi de bitti. Onun açılışını daha sonra yapacağız. Bursa yeni bir mimari eser kazanmış oluyor. Misaferlerimiz Fetih Müzesi'nden yürüme mesafesinde Tarihi Hanlar ve Çarşı ile Ulucami ve tüm tarihi emkanlara kolayca ulaşabilecekler. Osmangazi'nin en büyük yatırımlarından birisi olan bu müzeyi de yakın zamanda açacağız" dedi.

Fetih kutlamalarında köy şenliğini unutmadıklarını kaydeden Başkan Dündar, "Her yıl 2 farklı köyümüzde köy şenliğini, eski adet ve geleneklere göre köy düğünü gerçekleştiriyoruz. Köy şenliklerinin yapılacağı Dürdane ve Gündoğdu köylerinin tarihi ekonomik sosyal durumunu kitap haline getirdik. Oradaki gelenekleri yaşamış olacağız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe çok daha emin adımlarla bakmış oluyoruz. 8 Nisan Pazar günü sabah Ulucami'de şehitlerimiz için dua ve Kuran tilaveti sonrasında köy düğünlerini öğle saatlerinde gerçekleştireceğiz. 15 Nisan'da Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ve Yarı Maratonu 15 kilometre olarak gerçekleştirilecek. Bu yarış Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından A kategorisine alınan ender yarışlardan birisi. Dünyada 3 tane tarihi bölgede yapılan yarış var. Ancak bu maraton tüm tarihi eserlerin içinden geçilen ve Bursa'nın tarihi aksının tanıtımı noktasında çok güzel bir katkı sağlayacak proje . 4 kilometrelik tarihi aks içinde Kapalı Çarşı'dan geçen halk koşusu da var. Bu koşular neticesinde Pınarbaşı'nda ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt içinden ve yurtdışından önemli katılımlar gerçekleşecek" diye konuştu.

Bu yıl yemek kültürünü de şenliklere ilave ettiklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Bursa Gastronomi Günleri'ni de fetih şenlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi Günü Tophane Meydanı'nda 8 ayrı ekibin yarışacağı bir etkinlikle düzenleyeceğiz. Turizm için Bursa'ya has lezzetlerin tanıtımı da önemli bir yer ediyor. 22 Nisan Pazar günü de Rahvan At Koşusu Armut Mahallesi'nde gerçekleşecek. Yeni dirilişi tabiatla birlikte tüm toplumumuz yaşasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHS