Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

Şafak Baskını Güvenlik Kamerası Cinsel Taciz Kız Öğrenciler Öğrenci Yurtları 


- Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HG-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tacizci Kayınpederini Öldüren Gelin Herşeyi İtiraf Etti!Tacizci Kayınpederini Öldüren Gelin Herşeyi İtiraf Etti!
Fuhuşa Zorlayan Kocasını Öldüren Çilem Doğan'ın Davasında Yeni Gelişme!Fuhuşa Zorlayan Kocasını Öldüren Çilem Doğan'ın Davasında Yeni Gelişme!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı