Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü Video

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü Video

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Polis ekiplerinin incelemelerde bulunmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mudanya'dan Bursa istikametine gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki köprülü kavşakta bariyere çarptı.Diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza alanında incelemelerde bulundu.Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis Köprülü Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı