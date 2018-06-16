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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Bursa'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşek çakması detay

Sağanak Yağış Gökyüzü 

-Yağmur detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Bursa'da gece saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile etrafın aydınlanması fotoğraflara yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken şehrin bazı ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Yerler kısa süreliğine beyaza büründü. Lodos nedeniyle çok sayıda ağaç ve çatılar yerlerinden koparken ekipler herhangi bir olaya karşın tedbirlerini aldı.
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