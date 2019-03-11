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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

( BURSA )- Amca oğlunu öldürüp kayıplara karıştı BURSA

Hastane Silahlı Kavga Akalan 


- Bursa'da aralarında husumet bulunan aynı aileden 2 grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri şüpheli T.Ç'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. (DE-
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