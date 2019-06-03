Bursa’da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı İzle

-vatandaşların eşeklerin üstüne binmesi

-yol kenarına getirilen eşeklerden detaylar

-vatandaşlarla röportaj



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Bursa'de şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş iki eşek, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kent Meydanı’ndan İstanbul Caddesi’ne doğru araçların arasından giden başıboş iki eşek sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Boyunlarında tasma olduğu ve sahiplerinden kaçtığı anlaşılan eşekler bir süre araçların arasından ilerledikten sonra kaldırıma çıktı. Kaldırımda eşekleri gören vatandaşlardan bazıları üstüne binerek bir süre dolaştı. Vatandaşların ara sokaklara bıraktığı eşekler sonra gözden kayboldu. Şaşkın bakışlarla eşekleri izleyen vatandaşlar, “Eşekleri görünce çok şaşırdık. Bu civardan birine ait olduğunu da düşünmüyoruz. Trafikte de epey sıkıntı oluşturdular. Bir an önce sahiplerini bulmak lazım. Eşekleri biz teslim alamayız” dedi.

(SD-İHS)

