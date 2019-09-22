Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da Saraçoğlu'na yoğun ilgi İzle

Bursa’da Saraçoğlu'na yoğun ilgi İzle

DIŞ DETAYLAR

Doğal Ürün 

-RAFLARDAN DETAYLAR
-VATANDAŞLARDAN KALABALIKTAN DETAYLAR
-SARAÇOĞLU'NDAN VATANDAŞLARA TAVSİYELER
-SARAÇOĞLU İLE RÖP.

( BURSA ) BURSA

- Bitkisel kürler ve doğal ürünler uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, bayi açılışı için geldiği Bursa’da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bayiinin açılışına katılan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’na sıkıntılarını danışmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlara Saraçoğlu’nun bitki çaylarından ikram edildi. Mağazanın içinde vatandaşları kabul eden Prof. Dr. Saraçoğlu, herkesi tek tek dinledi. Saraçoğlu, vatandaşları dolandırıcılar hakkında uyardı. Özellikle uydu kanallarında yapılan reklamlara işaret eden Saraçoğlu, “Benim görüntümü kullanarak satış yapan firmalar var. Lütfen bunlara itibar edilmesin. Bizim kendi mağazalarımız var. Burada doğru ürünleri bulabiliyorsunuz. Buraya gelen vatandaşlar bu konudaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bizim hiçbir uydu kanalından satışımız yoktur” dedi.
(AÇ-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı