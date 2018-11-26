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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da saniye saniye ölüm... Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada Haberi

Bursa'da saniye saniye ölüm... Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada Haberi

Amatör kamera görüntüsü

( BURSA )- Motosiklet sürücüsü, yol ortasında aniden dönen araca çarparak hayatını kaybetti BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa’da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün gece Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 BDY 716 plakalı otomobilin Irak uyruklu sürücüsü, yol ortasında aniden dönmek istedi. Sola dönen sürücü, arkasında seyreden 16 JS 328 plakalı motoru fark etmedi. Motosiklet sürücüsü Tufan Köybaşı, önce aniden dönen otomobile, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Köybaşı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk babası Tufan Köybaşı'nın boynunun kırıldığı tespit edildi. Motor sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı otomobil sürücüsünün arkadaşlarından birinin kazadan saniyeler önce çektiği görüntülere yansıdı.
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