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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da sahte ehliyet düzenleyen Suriyelilere operasyon

Bursa'da sahte ehliyet düzenleyen Suriyelilere operasyon

- Zanlıların gözaltına alınması - Suriyelilere sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 14 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'da Suriyelilere sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bursa 'da araçlarıyla trafik kazasına karışan Suriye uyruklu bazı kişilere ehliyetleri olmadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.Söz konusu kişiler bir süre sonra Suriye'den aldıklarını iddia ettikleri ehliyetleri emniyete götürerek trafik cezalarını iptal ettirmek istedi.Bu durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine şüphelenen polis ekipleri, ibraz edilen ehliyetleri incelenmesi için Bursa Kriminal Bölge Müdürlüğüne gönderdi. Burada yapılan incelemede ehliyetlerin sahte olduğu ortaya çıktı.Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki 34 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Para Cezası Trafik Kazası Akalan Polis Ekipleri Trafik Cezaları 

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