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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da rehine krizi sona erdi

Bursa'da rehine krizi sona erdi

Rehin alınan ablasının evden çıkartılması

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-Ambulansa bindirilmesi
-Olay yerinden detaylar
-Rehin alan kişinin araba ile götürülmesi

( BURSA -TOPLU)- Pompalı tüfekle annesi ve ablasını rehin tutan şahıs teslim oldu BURSA

- Bursa'da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir kişi annesi ve ablasını pompalı tüfekle rehin aldı. 1.5 saat süren operasyon sonucu rehin tutulan anne ve kızı polisler tarafından kurtarıldı. Pompalı şahıs polise teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi. Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Şener ile ablası Şahsene Göçmen'i pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı. Anne ve kızı 4 gün boyunca Caner Ş.'nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene Göçmen'in eşi (enişte) Mehmet Göçmen bir kaç Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbest bırakması için Caner.Ş'yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte Göçmen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat Polisi de yönlendirildi. Müzakereci polislerin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç verdi ve Caner Ş. teslim oldu. Şahsın ablası Şahsene Göçmen kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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