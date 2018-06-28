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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da rehine krizi

Bursa'da rehine krizi

Olay yeri

Rehine Krizi Kayınvalide Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 

-Polis ekipleri
-Detaylar

( BURSA -HD)- Eşinden ayrılan şahıs annesi ile ablasını pompalı tüfekle rehin aldı BURSA

- BURSA

- Bursa'da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir kişi annesi ve ablasını pompalı tüfekle rehin aldı. 4 gün boyunca rehin tutulan anne ve kızı polis ekipleri kurtarmaya çalışıyor Edinilen bilgiye göre, olay merkez yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi. Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Şener ile ablası Şahsene Göçmen'i pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı. Anne ve kızı 4 gün boyunca Caner Ş.'nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene Göçmen'in eşi (enişte) Mehmet Göçmen bir kaç Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbest bırakması için Caner.Ş'yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte Göçmen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi. Müzakereci polislerin yoğun şekilde ikna etmeye çalıştığı şahsın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu belirtilirken olay yerinde 112 sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.
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