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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun - BURSA

Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun - BURSA

- Detay görüntü Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun - Merkez Osmangazi ilçesindeki PTT şubesinde, gişe görevlisini silah doğrultup etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki 3 bin liraya yakın parayı alıp kaçtı - Binanın dışındaki güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyorBURSA (AA) - Bursa'da bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren soyguncu, elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup yere yatmasını istedi.Daha sonra gişenin arkasına geçen soyguncu, kasadaki 3 bin liraya yakın parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, parmak izi araştırması yaptı.Ekiplerin, soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.Bu arada, PTT şubesinin dışındaki güvenlik kamerasının kayıtlarında, üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncunun içeri girdiği, bir süre sonra ise dışarı çıkıp uzaklaştığı görülüyor.

Soygun Parmak İzi Akalan Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun 

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