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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da prematüre doğan bebeklerin aileleri bir araya geldi

Bursa’da prematüre doğan bebeklerin aileleri bir araya geldi

prematüre çocuktan detaylar

Bebek Prematüre Bebek Hatıra Fotoğrafı Bayram Havası 

-ailelerden detaylar
-hemşire ile röportaj
-ailelerle röportaj
-pastanın üflenme detayı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde erken doğan bebeklerin aileleri bir araya geldi. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü münasebetiyle VM Medical Park Bursa Hastanesi erken doğan bebeklerin ailelerini bir araya getirdi. Hastanede düzenlenen programda prematüre bebeklerin el ve ayak izlerinin bulunduğu tablolar ailelerine hediye edildi. Günün anısına pasta kesilirken, aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. VM Medical Park Hastanesi yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çiğdem Özel, “20 yıldır yeni doğanlarla beraber çalışmaktayım. Bence hemşirelikte en anlamlı bölümde çalıştığımı düşünüyorum. Erken doğan bebeklerle çalışmak, onlarla hayata tutunmak ve onlara rehberlik yapmak bizler için çok keyifli. Bebekleri taburcu edip, ailenin kucağına sağlıklı bir şekilde verdiğimiz zaman dünyada karşılığı olmayan bir hediye oluyor” dedi.
Bebekleri 6 buçuk aylık doğan Ümit Kayakıran, “Biz bu prematüre bebekleri hiç dikkate almamışız. İlk çocuğumuz 870 gram doğduğunda anladık ve inanılmaz duygularla bugüne geldik. Sanki bugün bizim için bayram havasında geçiyor. Çekirdek aile oluşturduğumuz için çok mutluyuz. Çocuğumuza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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