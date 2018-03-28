Bursa'da polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor İzle



- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarla 350 gram uyuşturucu ele geçirdi. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan 9 kişiyi yakaladı. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 350 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 28 çıkı metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Yakalanan toplam 9 şahıstan 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. 6 şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. (BRK-MŞ)

