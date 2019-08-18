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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da park halindeki kamyon alev alev yandı

Bursa’da park halindeki kamyon alev alev yandı

yanan araçtan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Trol 


- Bursa’da park halindeki bir kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal A. Hafriyat işinde kullandığı kamyonetini evinin yakınında bulunan boş bir araziye park etti. Yaklaşık 2 saat sonra boş arazide bulunan kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan kamyona müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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