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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı İzle

- Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı İzle

alev alev yanan araç

-itfaiye ekipleri detay
-kullanılamaz hale gelen otomobil

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle park halinde alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Sabribey Mahallesinde park halinde olan 16 EGM 77 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürülürken, geriye demir yığını kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. (FÇ-İHS)
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