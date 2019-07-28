Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza yerinden detay - Ambulansa götürülen yaralıdan görüntüBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Orhangazi yönüne giden Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri Balta'nın (56) kullandığı 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi - İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağında çarpıştı.Araçta sıkışan sürücü Balta, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücü Demirtaş ile aynı otomobildeki kuzeni Turgay Demirtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Balta'nın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.Kaza yerine gelen Balta'nın oğlu ve yakınları gözyaşı döktü.

Hastane Cenaze Bild Ticari Araç Gözyaşı 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı