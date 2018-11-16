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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

- Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi BURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kubilay Şenyurt idaresindeki 16 ACP 576 plakalı otomobil, İznik - Yenişehir kara yolunun 1. kilometresinde İsmail Çetin'in kullandığı plakasız motosiklete çarptı.Kazada, motosiklette bulunan sürücü İsmail Çetin ve Nergiz Uysal yaralandı.Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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