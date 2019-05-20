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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü

- Kavga, tartışma görüntüleri

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Polis Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Irak 


- Bursa'da bir yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. Olay, öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförü ile yolcu bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Otobüsteki yolcularda olaya müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. Trafik polislerinin durumu fark edip müdahale etmesi sonucu iki taraf sakinleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da alıp karakola götürdü. Otobüste bulunan yolcular indirildikten sonra başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.
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