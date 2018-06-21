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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da otobüs devrildi: 2 ölü, 25 yaralı Haberi

Bursa'da otobüs devrildi: 2 ölü, 25 yaralı Haberi

Ekiplerin çalışması

Cenaze Sağlık Ekipleri Trol 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-olay yerinden görüntü
-devrilen otobüsten görüntü
-detaylar
-fotoğraf

( BURSA -HD-EK) BURSA

- Bursa'nın Harmancık ilçesi yakınlarında, cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'nın Dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğunun Harmancık Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
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