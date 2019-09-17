Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Olay yeri

İş Makinesi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-çam ağaçları
-helikopter müdahalesi
-itfaiye ekipleri
-koşturmaca
-iş makinesinin çalışması
-detay

( BURSA -1) BURSA

- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük Köyü top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale ediyor. Bir helikopter de havadan yangına müdahale ederken, iş makineleri de alevlerin yerleşim birimine sıçramaması için çalışma başlattı.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bölgeye takviye ekipler gönderdiği öğrenildi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı