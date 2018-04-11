Bursa'da okulda dehşet... Veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni vurdu İzle

-Okuldan görüntü

-öğrencilerin çıkması

-ağlayan öğrencinin olayı anlatması

-yaralı müdür yardımcısının ambulansa konulması

-ambulansın hareketi

-okuldaki koşturmaca

-hareketlilik

-öğrencilerin eve dönüşü

-velilerin zanlının ailesine tepki göstermesi

-ağlayan öğrencinin olayı anlatması

-panik

-koşturmaca

-yaralı müdire ve yardımcısının fotoğrafları

-zanlının fotoğrafı



( BURSA -TOPLU) Bursa'da okulda dehşet...Veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni vurdu - Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda tartıştığı okul müdiresi ile öğretmeni silahla yaraladı - Gözaltına alınan zanlı açığa alındı - Olayın şokunu yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, okul tatil edildi - Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger olay yerine gelerek bilgi aldı BURSA



- Bursa'da bir polis memuru, tartıştığı okulun müdiresi ile bir müdür yardımcısını silahla yaraladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru İlhan Özcan meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, olaydan hemen sonra açığa alındı. Minik öğrenciler olayı gözyaşları ile anlatırken, okul tatil edildi. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda çocuğu öğrenim gören bir polis memuru sabah 09.30 sıralarında okula geldi. İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartışmaya başladı.

Özcan tartışma sonrası silahını peşpeşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandılar. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taş ve Delibaş hemen yakındaki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan ise Cinayet Bürosu'nda görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Öfkeli polis, Emniyet Müdürü'nün talimatıyla açığa alındı. Dehşeti yaşayan öğrenciler ise gözyaşları içinde olayı anlattılar. Olay sebebiyle okul tatil edilirken, veliler olayı gerçekleştiren polis memurunun ailesine tepki gösterdiler. Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bugün ise okulda müsamere olduğu ve öğrencilerin ve velilerin de büyük panik yaşadıkları öğrenildi. Halen soruşturma sürürken, gözaltındaki polis memurunun ifadesinin alınacağı bildirildi.



