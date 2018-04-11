Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da okulda dehşet... Veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni vurdu İzle

Bursa'da okulda dehşet... Veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni vurdu İzle

Zanlı polisin emniyete getirilmesi

Müdür Yardımcısı Polis Memuru Okul Müdürü Öğrenciler Eve Dönüş 

-Okuldan görüntü
-öğrencilerin çıkması
-ağlayan öğrencinin olayı anlatması
-yaralı müdür yardımcısının ambulansa konulması
-ambulansın hareketi
-okuldaki koşturmaca
-hareketlilik
-öğrencilerin eve dönüşü
-velilerin zanlının ailesine tepki göstermesi
-ağlayan öğrencinin olayı anlatması
-panik
-koşturmaca
-yaralı müdire ve yardımcısının fotoğrafları
-zanlının fotoğrafı

( BURSA -TOPLU) Bursa'da okulda dehşet...Veli tartıştığı okul müdürü ve öğretmeni vurdu - Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda tartıştığı okul müdiresi ile öğretmeni silahla yaraladı - Gözaltına alınan zanlı açığa alındı - Olayın şokunu yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, okul tatil edildi - Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger olay yerine gelerek bilgi aldı BURSA

- Bursa'da bir polis memuru, tartıştığı okulun müdiresi ile bir müdür yardımcısını silahla yaraladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru İlhan Özcan meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, olaydan hemen sonra açığa alındı. Minik öğrenciler olayı gözyaşları ile anlatırken, okul tatil edildi. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda çocuğu öğrenim gören bir polis memuru sabah 09.30 sıralarında okula geldi. İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartışmaya başladı.
Özcan tartışma sonrası silahını peşpeşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandılar. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taş ve Delibaş hemen yakındaki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan ise Cinayet Bürosu'nda görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Öfkeli polis, Emniyet Müdürü'nün talimatıyla açığa alındı. Dehşeti yaşayan öğrenciler ise gözyaşları içinde olayı anlattılar. Olay sebebiyle okul tatil edilirken, veliler olayı gerçekleştiren polis memurunun ailesine tepki gösterdiler. Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bugün ise okulda müsamere olduğu ve öğrencilerin ve velilerin de büyük panik yaşadıkları öğrenildi. Halen soruşturma sürürken, gözaltındaki polis memurunun ifadesinin alınacağı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TEM'i Kilitleyen Zincirleme KazaTEM'i Kilitleyen Zincirleme Kaza
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı