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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

denetimden görüntü

Polis Can Güvenliği Efes Kullar Öğrenciler 

-ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul taşıtlarına yaptıkları şok denetimlerle nefes aldırmıyor. Yapılan uygulamalar sayesinde öğrencilerin can güvenliği de en üst seviyede korunmuş oluyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde, okullara sabah saatlerinde öğrenci taşıyan servislere denetim gerçekleştirdi. Haşimişcan Caddesi üzerinde servis araçlarını tek tek durduran trafik polisleri evrak kontrolü yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere ceza uygulanırken araçları da trafikten men edildi. Kontrol noktasına gelen bazı servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.


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