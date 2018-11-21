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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da ofis duvarını delip hırsızlık yaptılar - BURSA

Bursa'da ofis duvarını delip hırsızlık yaptılar - BURSA

- Olay yerinden detaylar - İnşaat firmasına ait ofise, duvarı delerek giren hırsızların 2 bilgisayar çaldığı tespit edildiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasının avukatı, kontrol amaçlı geldiği ofisin duvarının yaklaşık 40 santimetre çapında delindiğini fark etti.Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, ofisten 2 bilgisayarın çalındığını tespit etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis İnşaat Firması Hırsız Polis Ekipleri Trol 

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