Bursa'da ofis duvarını delip hırsızlık yaptılar - BURSA
- Olay yerinden detaylar - İnşaat firmasına ait ofise, duvarı delerek giren hırsızların 2 bilgisayar çaldığı tespit edildiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasının avukatı, kontrol amaçlı geldiği ofisin duvarının yaklaşık 40 santimetre çapında delindiğini fark etti.Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, ofisten 2 bilgisayarın çalındığını tespit etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.