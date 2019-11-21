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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı Haberi

Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı Haberi

adliyeye sevk edilen şahısların emniyetten çıkarılışı

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Operasyonu 

-ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon neticesinde 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 15 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannobinoid ve ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden F.O., A.K., D.G. ve İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.
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