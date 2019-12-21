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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da Moldova gecesi

Bursa'da Moldova gecesi

geceden detaylar

Toplantı 

-Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, ev sahipliğinde Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları bir araya geldi. İstanbul Moldova Başkonsolosu Alexandru Prigorschi'nin de katıldığı programda, Moldova'ya yapılan yatırımlar konuşuldu. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, "Moldova’da iş yapan iş adamlarımızla bir araya geldik. Moldova ile ilgili bilgiler verdik. Kaynaşma, görüşme toplantısı yaptık. Moldova’da ticaret yapan iş adamlarımıza her zaman yardımcı olmaya hazırız. Toplantılar çok önemli. Moldova’nın sıralamasında AB birinci, Rusya ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Bu yıl yüzde 100 artmış. Bunda Bursa’nın çok büyük payı var. Bursa en büyük payı alan illerimizin başında geliyor" dedi.

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