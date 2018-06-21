Bursa’da MFÖ rüzgarı esti

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- Bursa’nın vazgeçilmezi haline gelen, Türkiye’nin en uzun soluklu sanatsal ve kültürel etkinliği olan 57. Uluslararası Bursa Festivali, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Mazhar Fuat Özkan konseri ile başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği, Türkiye’nin en uzun süreli kültür sanat etkinliği olma özelliği taşıyan 57. Uluslararası Bursa Festivali Mazhar Fuat Özkan ve Bursa Bölge Devlet senfoni orkestrası konseri ile açılışını yaptı. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen etkinliğin ilk günü müzikseverlere hoş dakikalar yaşattı. Farklı kültürlerin kaynaşacağı, dünyaca ünlü sanatçıların bir araya geleceği festival muhteşem bir açılış konseriyle start verdi. Bursa’nın tanıtımı adına büyük bir katkı sağlayacak olan festivalin ilk gününde Türk Pop Müziği’nin usta isimleri Mahzar Fuat Özkan (MFÖ) sevenleriyle buluştu. MFÖ, konserin açılışını “Ele Güne Karşı” parçasıyla yaptı. Sevenlerini müzik zevkinin doruklarına çıkaran MFÖ, sahne performansıyla hayranlarını mest etti. Dünya çapında konserler veren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasında, Dağhan Doğu ve ünlü aranjör Turhan Yükseler şef olarak yer aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişi, performansıyla göz kamaştıran sanatçıları ayakta alkışladı. Festivalin açılış konuşmasını Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik yaptı. Yılbirlik, “Bir festival 57 yıldır aynı coşkuyla kutlanıyorsa, gelen sanatçılar avuçlar dolusu alkışlanıyorsa ve Bursa’dan mutlu ayrılıyorlarsa bu kurumların başarısı değil, siz değerli konukların başarısıdır. Daha üretken bir gençlik ancak sanat sayesinde olabilir. Başka türlü 57 yıldır bir arada olamazdık. Bu anlamlı desteğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum ” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur AKTAŞ da konuşmalarında “27 ayrı ülkeden hepsi birbirinden değerli halk dansları ekiplerini buraya davet edeceğiz binlerce yabancı misafirimizle sanatta ve kültürde zirveye ulaşıp hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi tanıtma imkânına sahip olacağız” İfadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından, etkinliğin sponsorlarından Durmazlar Holding, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO), Uludağ Premium, Group Renault, Tofaş, Beyçelik Gestamp, Hilton Otel, Korupark AVM, Poliner Plastik A.Ş., Alem Fm firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi. Plaketlerin takdimini BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur AKTAŞ yaptı. (ZP-İHS

