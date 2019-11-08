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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da metro seferleri kalp krizi geçiren yolcu için durdu

Bursa'da metro seferleri kalp krizi geçiren yolcu için durdu

Trenlerdeki kalabalık

İlk Müdahale Tren Seferleri Kalp Krizi Alabalık Toplu Ulaşım 

-tren vagonlarının durması
-kalp krizi geçiren adamın taşınması
-istasyondan aktüel görüntü

( BURSA )- 20 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yolcu hayata döndürüldü BURSA

- Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren yolcu hemen hastaneye kaldırıldı Alınan bilgiye göre, sabah 08.20 sıralarında Demirtaşpaşa İstasyonu'nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki hasta için tüm seferler durdu. Olay yerine hemen 112 ekibi çağrılırken, yapılan ilk müdahale ve hastanın sevki için metro seferleri Arabayatağı yönüne 20 dakika durdu. Doğu batı hattında entegreli çalışma olduğu için vagonların sıraya girmesinden dolayı Batı hattında da 10 dakikalık bir aksama yaşandı. Burulaş yetkilileri yaptıkları anonslarla vatandaşlara aksamanın sebebini ifade ettiler. Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi de tren seferlerindeki aksamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bursaray ile Üniversite istikametinden Kestel yönüne gitmekte olan bir vatandaş, sabah saat 08.10 sıralarında vagon içinde fenalaştı. Solunum yetmezliği çektiği anlaşılan vatandaş için 112 Acil Servis’ten yardım istenirken, hayati risk bulunduğu için Bursaray, Demirtaşpaşa İstasyonu’nda bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi vagon içinde yaptı ve vatandaş dışarıya alındıktan sonra seferler yaklaşık 20 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı" (MK-İHS)
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