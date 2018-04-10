Bursa'da metamfetamin operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı Haberi



- Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Osmangazi ilçesinde yaptığı operasyonda 13 kişiyi göz altına aldı. Narkotik dedektifleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Bu kişilerin otomobil, iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda, 500 gram metamfetamin, 250 gram esrar, ruhsatsız üç adet tabanca ve çok sayıda mermiye el konuldu. Yapılan operasyon neticesinde göz altına alınan 13 şahıstan 11'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan cezai işlem uygulanırken, diğer iki şüpheli U.Y. ve M.A.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (HG-İHS

