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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da metamfetamin operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı Haberi

Bursa'da metamfetamin operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı Haberi

Şüphelilerin emniyetten çıkışları

( BURSA - HD) BURSA

Amfetamin Dedektif Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Osmangazi ilçesinde yaptığı operasyonda 13 kişiyi göz altına aldı. Narkotik dedektifleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Bu kişilerin otomobil, iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda, 500 gram metamfetamin, 250 gram esrar, ruhsatsız üç adet tabanca ve çok sayıda mermiye el konuldu. Yapılan operasyon neticesinde göz altına alınan 13 şahıstan 11'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan cezai işlem uygulanırken, diğer iki şüpheli U.Y. ve M.A.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (HG-İHS
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